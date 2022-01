Notte di Capodanno con la Croce Verde. 24 interventi nel Luganese

LUGANO – È stata una notte di San Silvestro impegnativa per la Croce Verde di Lugano. Per far fronte alle possibili conseguenze dei festeggiamenti, la Croce Verde ha messo in servizio, oltre all’automedica e alle tre abituali ambulanze in servizio normalmente nella fascia notturna, un'ulteriore ambulanza e potenziato il Servizio Specialistico d'Urgenza.

Dalle 19:00 del 31 dicembre alle 7:00 del primo giorno dell’anno, la centrale d’allarme è stata sollecitata in 24 interventi per:

5 interventi legati all’abuso di sostanze

3 ricoveri psichiatrici

2 incidenti della circolazione (conseguenze lievi)

2 coperture per altri enti del Cantone

4 interventi per infortunio/malattia

1 Arresto cardiaco

5 trasferimenti intraospedalieri

2 pazienti non trasportati (di cui un problema di ordine pubblico)

Un solo paziente era minorenne.

Nonostante l’alto numero di interventi, Croce Verde Lugano è sempre riuscita a garantire la copertura del territorio di competenza con un veicolo senza dover richiedere la copertura da parte di altri enti ambulanze confinanti.