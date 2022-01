"Tra qualche settimana metà del Paese potrebbe ammalarsi"

BERNA – "La metà della popolazione svizzera potrebbe ammalarsi di COVID in qualche settimana". Lo afferma alla 'SonntagsZeitung' Richard Neher, membro della task force della Confederazione, secondo cui affinché ciò si verifichi è "sufficiente che la variante Omicron continui a diffondersi al ritmo attuale".

"Un livello di 30.000 contagi al giorno è verosimile per gennaio. Se ne consideriamo 20.000 e altrettanti non individuati, si può dedurre che circa il 3% degli svizzeri si infetta ogni settimana", fa notare l’esperto.

Fine ondata fra un mese

Neher ritiene che "l’ondata peggiore di Omicron possa essere conclusa entro fine gennaio. A partire da un certo momento, al virus cominciano infatti a mancare persone da infettare, come sta attualmente succedendo in alcune regioni del Sudafrica. Esso non scomparirà e ci terrà ancora impegnati il prossimo inverno, ma non al punto da causare una nuova crisi".