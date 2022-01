"Secondo il Consiglio Federale siamo entrati nella fase di normalizzazione della pandemia"

BERNA - Il Covid diventerà endemico e non più pandemico? La svolta potrebbe arrivare a breve, o essere già in corso, grazie o a causa della variate Omicron. "Secondo il Consiglio federale, siamo entrati nella fase di normalizzazione di questa pandemia”, ha detto il presidente dei medici cantonali Rudolf Hauri alla NZZ am Sonntag.

E dovrebbe, secondo qualcuno, cambiare anche la comunicazione. Da ormai quasi due anni c'è l'appuntamento pressochè quotidiano (salta solo nei giorni festivi) coi contagi, per monitorare l'andamento del Covid, sia nei Cantoni che a livello svizzero. Vengono pubblicati i nuovi casi, a livello nazionale anche il tasso di positività, i decessi e i nuovi ricoveri.

Secondo alcuni esperti, in particolare spicca la voce della specialista in malattie infettive Monica Gandhi dell’Università della California, San Francisco, adesso che c'è Omicron bisognerebbe cambiare l'informazione. Ovvero, dato che la variante è molto contagiosa e porta dunque a tanti contagiati, ma fortunatamente, in proporzione, a pochi ricoveri e decessi, si dovrebbero rendere noti solo i numeri relativi a ospedalizzazioni e decessi.

Il Blick ha ripreso le dichirazioni di Gandhi, sottolineando che secondo diversi studiosi la variante Omicron sta portando il Covid da pandemico a endemico: è vero che in Svizzera si ammalerà, forse, metà della popolazione, ma con decorso lieve. Si attendono riscontri più precisi sul rapporto tra casi e ricoveri, per capire se é il caso di attuare chiusure, a cui il Governo parrebbe già pronto.