BELLINZONA - I casi in Ticino nelle ultime 24 ore sono 1'435.

Si registra anche un nuovo decesso, i totali sono ora di 65'205 positivi accertati da inizio pandemia e 1'062 morti.

In ospedale ci sono 166 persone, 10 in più di ieri, di cui 11 (4 in meno rispetto a 24 ore fa) in cure intense.