BELLINZONA - In Ticino ci sono stati 1'701 casi di Covid nelle ultime 24 ore.

Non si registrano decessi, i totali sono ora di 79'124 positivi accertati da inizio pandemia e 1'081 morti.

In ospedale ci sono 166 persone, 2 in meno di ieri. Ma aumentano di 2 unità i ricoverati in cure intense, sono ora 19.