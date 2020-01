"Ti assumo se parli italiano e dialetto". Un annuncio che abbraccia la ticinesità

VAL MOROBBIA – Singolare annuncio di lavoro pubblicato sul Corriere del Ticino in questi giorni, e per una volta non si discute di salari improponibili o di posti offerti a soli frontalieri.

Un ristorante della Val Morobbia cerca una cameriera. Le caratteristiche? Ci si attende le solite: esperienza, una fascia di età ben definita, spesso viene scritto anche “di bella presenza”.

No, niente di tutto questo. La richiesta riguarda le lingue. Non deve parlare inglese, francese o tedesco. I proprietari desiderano una donna che parli “italiano e dialetto ticinese”.

Un abbraccio alle tradizioni locali e alla ticinesità? Sembrerebbe di sì, anche se qualcuno ha pensato a una trovata pubblicitaria.

