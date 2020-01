Il Fox Town e il Coronavirus. "Per ora nessuna precauzione ma se il DSS ne chiedesse ci atterremmo"

MENDRISIO – La psicosi del Coronavirus corre per il mondo, Svizzera compresa, anche se fortunatamente non vi sono casi conclamati (i due di Zurigo si sono rivelati falsi allarmi).

Ma cosa sta succedendo in luoghi che sono molto frequentati da clientela asiatica? Lo abbiamo chiesto a Marco Hefti, referente di Fox Town e Tarchini Group.

“Al momento non abbiamo preso misure specifiche riguardanti i clienti cinesi, non possiamo nemmeno porle in essere”, ci spiega. “Se ci dovessero essere raccomandazioni da parte del DSS siamo pronti a metterle in atto. Ora non possiamo certamente fare nulla, anche perché si rischierebbe di discriminare qualcuno”.

Al di là della paura, il Fox Town sta risentendo dal punto di vista economico del Coronavirus. “Ma non solo noi, basti vedere che le borse ne risentono. Per quanto ci concerne, nel 2019 la clientela asiatica ha rappresentato l’11,3% del nostro fatturato. Oltretutto questo periodo è quello del Capodanno cinese, dove avevamo una forte influenza di clientela da quel paese. Per dei dati certi dovremo aspettare qualche settimana”.

La psicosi, a suo avviso, è più a livello mediatico che reale, “noi seguiamo quello che dice il DSS. In fondo ha fatto più morti l’influenza stagionale”.

Hefti spiega come all’interno del centro non si noti paura, né da altri acquirenti né dal personale, verso i compratori cinesi. “Assolutamente no, non ne abbiamo notate. Certo che il Coronavirus rischia di essere un problema mondiale anche a livello economico e preoccupa tutta l’umanità. Il fenomeno potrebbe essere difficile da arginare. Noi, come detto, al momento non facciamo nulla, se da Bellinzona dovessero arrivare indicazioni, ci atterremmo”.