Coronavirus, il Governo: "Nessun nuovo caso in Ticino"

BELLINZONA – In Ticino, allo stato attuale, non si registrano nuovi pazienti risultati positivi al Coronavirus. Restano tuttavia dei casi sospetti, per i quali le autorità sanitarie sono in attesa dell’esito degli esami. Lo hanno comunicato le autorità cantonali nel comunicato d'aggiornamento alla popolazione.

Chi desidera avere informazioni e indicazioni puntuali sulla questione Coronavirus – ricordano – può contattare il numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00. È inoltre disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00, dalle 8.00 alle 18.00.

Si ribadisce, inoltre, l’importanza di informarsi attraverso i canali ufficiali. Sono disponibili aggiornamenti costanti, raccomandazioni puntuali e consigli di prevenzione agli indirizzi www.ti.ch/coronavirus oppure www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus.

In Svizzera, invece, il numero di contagi è salito a 18 in diversi Cantoni.