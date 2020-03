"Cerchiamo gratuitamente donne di bella presenza". I compiti? Decisamente sospetti...

BELLINZONA – Sui portali di annunci si trova di tutto, non si può negare. Dalle offerte valide per scambiare qualcosa, per acquisti convenienti, per riuscire a liberarsi di oggetti che non si possono tenere, sino alla sezione del lavoro.

E qui si potrebbe aprire una parentesi, perché non tutti gli annunci sono fatti, si può dire, a regola d’arte. Ma quello pubblicato stamane va oltre.

Partiamo dal salario: gratuito. Molti non andranno nemmeno avanti a leggere.

Per chi lo farà, prevediamo un balzo sulla sedia. “Cerchiamo operatrici di sesso femminile professionali da integrare nel nostro team per le più disparate attività: pulizie e manutenzioni, estetica e massaggi, fitness e yoga, e altro...”. Quei tre puntini di sospensione vogliono dire tutto, aggiunte al "di bella presenza" nel titolo.

Per di più, con la foto di una donna a gambe nude coi tacchi che pulisce un pavimento.

ertamente di cattivo gusto se non altro.