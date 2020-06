Disoccupazione, rispetto all'anno scorso aumento del 53,9%! Ma in Ticino nell'ultimo mese è diminuita

BERNA - Secondo i rilevamenti effettuati dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), alla fine di maggio 2020 erano iscritti 155’998 disoccupati presso gli uffici regionali di collocamento (URC), ossia 2’585 in più rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione è salito dal 3,3% nel mese di aprile 2020 al 3,4% nel mese in rassegna. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero di disoccupati è aumentato di 54’628 unità (+53,9%).

In Ticino i disoccupati sono ora il 3,9%, in calo dello 0,1% rispetto ad aprile e in aumento dell'1,4% rispetto allo scorso anno.

Disoccupazione giovanile nel mese di maggio 2020

Il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è aumentato di 567 unità (+3,3%) arrivando al totale di 17’758, ciò che corrisponde a 7’709 persone in più (+76,7%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Disoccupati di 50-64 anni in maggio 2020

Il numero dei disoccupati di 50-64 anni è aumentato di 654 persone (+1,6%), attestandosi a 40’890. In confronto allo stesso mese dell’anno precedente ciò corrisponde a un aumento di 11’811 persone (+40,6%).

Persone in cerca d’impiego nel mese di maggio 2020

Complessivamente le persone in cerca d’impiego registrate erano 232’982, 1’786 in più rispetto al mese precedente e 56’854 (+32,3%) in più rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Posti vacanti annunciati nel mese di maggio 2020

Il 1° luglio 2018 è stato introdotto in tutta la Svizzera l’obbligo di annunciare i posti vacanti per i generi di professioni con un tasso di disoccupazione pari almeno all’8%; dal 1° gennaio 2020 questo valore soglia è stato ridotto al 5%. Il numero dei posti annunciati all’URC è diminuito in maggio di 1’714 raggiungendo le 16’701 unità. Dei 16’701 posti, 1’547 sottostavano all’obbligo di annuncio. A causa del coronavirus e delle sue conseguenze, con «l’ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti» il Consiglio federale ha sospeso l’obbligo di annunciare i posti vacanti dal 27 marzo al 7 giugno 2020.

Lavoro ridotto conteggiato nel mese di marzo 2020

Nel mese di marzo 2020 sono state colpite dal lavoro ridotto 782’436 persone, ovvero 778’388 in più rispetto al mese precedente. Il numero delle aziende colpite è aumentato di 97’205 unità portandosi a 97’432. Il numero delle ore di lavoro perse è aumentato di 36’477’125 unità, portandosi a 36’675’038 ore. Nel corrispondente periodo dell'anno precedente (marzo 2019) erano state registrate 46’157 ore perse, ripartite su 706 persone in 66 aziende.

Persone che hanno esaurito il loro diritto all’indennità nel mese di marzo 2020

Secondo i dati provvisori forniti dalle casse di disoccupazione, nel corso del mese di marzo 2020 sono 23 le persone che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione. Durante il periodo di validità dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, tutte le persone aventi diritto all’indennità beneficiano di 120 indennità giornaliere supplementari al massimo.