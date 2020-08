TeleTicino rinnova lo studio televisivo e svela i palinsesti

MELIDE – È stato svelato questa sera in diretta televisiva il nuovo studio di TeleTicino. Uno studio che ospiterà ogni sera ben due ore e mezza di informazione, nuovi programmi di approfondimento e il Tg radio-televisivo che...diventa adulto. Sono queste le novità di TeleTicino e Radio 3i, presentate poco fa dal direttore Matteo Pelli e dal vicedirettore Sacha Dalcol.

Il teleradiogiornale, o meglio, Ticinonews

L’appuntamento informativo quotidiano delle emittenti di Melide torna al suo nome storico, Ticinonews. Questo per sottolineare una volta in più la collaborazione tra le redazioni di Teleticino, Radio3i e Ticinonews. Un’ora intera di notizie e interviste in diretta accompagneranno telespettatori e radioascoltatori dalle 18 alle 19. E, ovviamente, anche internauti, come ben sapete basta cliccare in alto a destra su Teleticino per aprire il player.

Lo sport

Tra le 19:05 e le 19:25 è poi il momento di Ticinonews sport, l’appuntamento quotidiano della redazione sportiva, mentre il lunedì e il giovedì, nella nuova fascia di approfondimento, tra le 19:30 e le 20:30 è il momento di Fuorigioco.

Giornalismo, dibattiti ed economia

Il martedì, invece, torna Matrioska con Marco Bazzi e Andrea Leoni, per parlare di attualità e politica. Il mercoledì è invece la serata di un programma tutto nuovo: Nel ventre della balena. Un magazine d’approfondimento, in cui Francesco Pellegrinelli affronterà, attraverso reportage e dibattiti, temi che prendono spunto dalla cronaca locale e nazionale. Il venerdì si alterneranno invece Radar, con Sacha Dalcol, e Index, con Lino Terlizzi. Mentre la domenica torna un classico, Gianni Righinetti ne La domenica del Corriere.

In radio

A far compagnia ai radioascoltatori saranno tante voci conosciute. Dalle 6 alle 9 a svegliare il Ticino saranno i Blues Brothers, mentre fino alle 12 ci sarà Lolly Camen, affiancata il giovedì e il venerdì da Chiara Beltraminelli. Dalle 12 alle 14 è il momento di A pranzo con Danny, con Danny Morandi. Dalle 14 alle 16 tocca ai Ventura’s, con Valerio e Luca Ventura. Alle 16, poi, una novità, lo storico speaker britannico Grant Benson e Boris Piffaretti condurranno Pirati. Alle 19, dopo le news, tocca a Patty Speroni con Fuori tutti. Dalle 21 è invece il turno di Riccardo Pellegrini in Di sera Di notte.