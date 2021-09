Aperte le iscrizioni per l'Eurovision Song Contest 2022

SVIZZERA – La Svizzera parteciperà all'Eurovision Song Contest (ESC) – al quale pochi mesi fa a Rotterdam si è contraddistinto con un ottimo terzo posto l'artista Gjon’s Tears – anche nel 2022: cantautrici, cantautori, produttrici, produttori, artiste, artisti, paroliere e parolieri sono invitati a iscrivere, entro il 15 settembre 2021 alle ore 12.00, la canzone che potrebbe rappresentarci alla prossima edizione del concorso. A sceglierla sarà un panel di 100 telespettatrici e

telespettatori e una giuria internazionale composta da esperte ed esperti. I brani inoltrati non saranno resi pubblici.

Il progetto Eurovision Song Contest 2022 è frutto della collaborazione tra SRF, RTS, RSI e RTR. «L'Eurovision Song Contest» – afferma Yves Schifferle, coordinatore della delegazione svizzera ESC di cui fanno parte tutte le unità aziendali della SSR e responsabile del Settore Show di SRF – «è lo show musicale più spettacolare del mondo e offre alle artiste, agli artisti, alle cantautrici e ai cantautori svizzeri più giovani l'opportunità di esibirsi su un palco internazionale di fronte a milioni di spettatrici e spettatori: oltre a poter rappresentare l'esordiodi una grande carriera, rappresenta in ogni caso un'avventura indimenticabile e ricca di insegnamenti».

I dettagli sull'iscrizione e sulla selezione sono disponibili nel regolamento pubblicato sul sito srf.ch/eurovision.

Un Panel di telespettatrici e telespettatori accanto a una giuria internazionale

Insieme a Digame, partner pluriennale della SSR, in primavera è stato selezionato un nuovo panel composto da un

centinaio di telespettatrici e telespettatori che avrà facoltà di scegliere, attraverso un processo di selezione in più

tappe, l'artista e il brano che rappresenteranno la Svizzera all'«Eurovision Song Contest» 2022. Questo panel sarà

coadiuvato da una giuria internazionale composta da 20 esperte ed esperti che hanno dato prova delle proprie competenze in qualità di membri delle giurie dei rispettivi Paesi. Come per lo show internazionale vero e proprio, i voti del pubblico e quelli della giuria contano ciascuno il 50 per cento. Il brano e l'artista che si aggiudicheranno la vittoria, e dunque rappresenteranno la Svizzera nel 2022, saranno resi noti da RSI, SRF, RTS e RTR a inizio 2022.