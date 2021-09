Dalle fattorie ticinesi per cucinare e conoscere la regione: la RSI propone Siamo fuori

COMANO - In occasione dell’ultima puntata di Filo diretto, lo scorso giugno, Davide Riva confidava a Carlotta “Charlie” Gallino il desiderio di trascorrere più tempo sul territorio, per poter incontrare più persone, parlare con loro e scoprire racconti e aneddoti della vita quotidiana nella Svizzera italiana. Il Dipartimento Cultura e Società della RSI lo ha accontentato: lunedì prossimo il palinsesto di RSI LA 1 si arricchisce di un nuovo appuntamento itinerante che, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 16.55 alle 17.55, puntata dopo puntata e regione dopo regione, attraverserà tutto il nostro territorio.

Ogni settimana una regione diversa, partendo dal piano di Magadino: Siamo Fuori sarà a St. Antonino (Fattoria Ponzio) il 4 ottobre, a Quartino il 5, a Tenero (Cantine Matasci e Camping Campofelice) il 6 e il 7 e a Gudo (tenuta Pian Marnino) l’8.

Tutti sono invitati a partecipare alla diretta, anche solo passando per un saluto: “Davide Riva con il furgoncino elettrico di Siamo Fuori e Christian Frapolli con la sua cucina da campeggio, vi aspettano per conoscervi e scoprire la vostra regione attraverso i vostri racconti e ricordi e, magari, per cucinare insieme qualche vostra specialità”, invita la conduttrice Charlie Gallino che, con un ospite diverso per ogni puntata, seguirà dallo studio le avventure dei due corrispondenti speciali.

Nel corso di ogni puntata, inoltre, sia da casa sia dal set della diretta, il pubblico potrà giocare a “la valigia sul tetto” per vincere – indovinando gli oggetti misteriosi che contiene – buoni viaggio offerti da Kuoni Viaggi.

Siamo Fuori è una trasmissione RSI, prodotta da Andy Gloor con la regia di Lorenzo Duca.