Il Capodanno tutti insieme è piaciuto ai ticinesi, che hanno apprezzato anche la commedia dialettale

COMANO - Tradizione e innovazione: l’immancabile commedia dialettale da un lato e un programma di intrattenimento realizzato per la prima volta in collaborazione con Teleticino, Radio 3i e Radio Ticino dall’altro, hanno permesso di raggiungere un pubblico mai toccato a Capodanno

Tuttinsieme non ha potuto essere la festa pubblica in Piazza della Riforma a Lugano che era stata immaginata negli scorsi mesi, ma il programma crossmediale trasmesso a reti unificate è riuscito a radunare 85'000 schermi TV della Svizzera italiana che erano sintonizzati su RSI LA 1 e Teleticino, con una quota di mercato televisivo del 56%. La collaborazione con i media privati per offrire un momento di divertimento e leggerezza condivisi ha dato i frutti sperati, come testimonia – con 1000 case della Svizzera italiana connesse grazie a Zoom e oltre 10'000 messaggi ricevuti durante la diretta – la partecipazione del pubblico.

Ottimo anche il risultato della commedia Se la va la gh’a i röd della Compagnia Teatrale Flavio Sala, che ha toccato il 40.1% share.

Sempre nell’ambito dell’offerta di fine anno, si segnalano anche i risultati di Retrospettiva, il nuovo format di fine anno dell’Informazione RSI, che il 30 gennaio ha raggiunto il 26,7% della quota di mercato.

La Direzione RSI ringrazia tutte le persone che hanno seguito, partecipato e contribuito alla realizzazione della serata. La collaborazione mirata attorno ad un programma con Teleticino, Radio 3i e Radio Ticino, in un momento particolare si è dimostrata un esperimento riuscito.