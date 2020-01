Adesso è emergenza sanitaria mondiale per il Coronavirus

Lo sostiene Dany Shoham, biologo ed ex ufficiale dell’intelligence militare israeliana, esperto di armi batteriologiche in Medio Oriente e Asia. Il virus avrebbe poi contagiato uno scienziato. Il laboratorio è proprio a Wuhan...

GINEVRA – Ora ci siamo. Il Coronavirus è un’emergenza sanitaria mondiale. Lo ha decretato in serata l’Organizzazione mondiale della sanità, che ha spiegato come non si sappiano le dimensioni che raggiungerà l’epidemia e che bisognerà prepararsi a affrontarla.

In svariate parti del mondo si lavora a un vaccino, dalla California alla Russia sino all’Australia.

Anche in Svizzera spuntano quotidianamente nuovi casi, l’Italia ha tenuto il fiato sospeso per la nave da crociera di Costa Crociere, con una donna cinese che presentava i sintomi, per poi rivelarsi un falso allarme. Ma a Roma sarebbero stati scoperti due casi. Sono stati colpiti Tibet, India e Filippine, dopo Stati Uniti, Vietnam, Guappone e Germania, oltre ovviamente alla Cina, che è stata lodata dall’OMS per come sta arginando l’epidemia.

Aggiornamento:

E' allarme coronavirus in Italia. Sono stati accertati due casi di coronavirus a Roma. "I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati" ha detto il presidente del consiglio.