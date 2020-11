Abbiamo un vaccino contro il Covid? Due aziende, una statunitense e una tedesca, dicono di sì

USA/GERMANIA - Un vaccino per il Covid sarebbe pronto e avrebbe dato ottimi risultati, dimostrandosi efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso.

Lo ha annunciato il presidente della statunitense Pfizer, Albert Bourla. Pfizer avrebbe sviluppato il vaccino assieme a BioNTech, la quale ha confermato quanto detto da Bourla e ha spiegato di voler chiedere l'autorizzazione per la produzione, insieme a Pfizer, la settimana prossima alla Food and Drug Administration.

La Germania ha assicurato che si comporterà in modo europeo e non per preferenza nazionale.