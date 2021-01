Il nuovo servizio di BancaStato: ecco "Fattura digitale", un alleato per le micro e piccole imprese

TICINO – Semplificare la fatturazione e l’incasso delle prestazioni fornite, nonché automatizzare la gestione dei richiami di pagamento. Sono molti i vantaggi di “Fattura digitale”, innovativo servizio offerto da BancaStato gratuitamente ai propri clienti aziendali e che spicca per praticità di uso e funzionalità.

Come funziona

“Fattura digitale” – spiega BancaStato – è una nuova piattaforma digitale che consente di creare e inviare fatture, e gestirne i relativi richiami. Ha come scopo quello di semplificare al massimo tali aspetti e io credo che lo abbia raggiunto. In maniera intuitiva e veloce è possibile creare tutte le tipologie di fatture, compresa a brevissimo la nuova fattura “QR”. La fattura può essere poi inviata alla clientela con un link per e-mail, SMS o eBill, permettendo il pagamento con carta di credito o e-banking.

Oppure è possibile incaricare “Fattura digitale” di inviare la fattura per posta tradizionale: la spedizione viene eseguita automaticamente e senza costi aggiuntivi oltre a quelli del porto e della stampa. Vi è anche un’altra funzionalità molto utile, ovvero quella legata ai richiami. Il sistema monitora lo stato dei pagamenti e provvede a sollecitare i clienti a fatture scadute: chi emette le fatture può decidere da quando fare scattare i richiami e quali eventuali penalità applicare. Il sistema è capace di gestire liste estese di clienti e fornire in tempo reale il monitoraggio dello stato di pagamento.

“Fattura digitale” si rivela un importante alleato per le micro e piccole imprese in quanto offre loro un sistema gestionale di base, semplice e pressoché gratuito. Ciò naturalmente non preclude che anche altre importanti realtà possano utilizzarlo.



Gli altri vantaggi

“Fattura digitale” consente non solo di risparmiare tempo, ma anche denaro: è infatti destinato gratuitamente alle aziende clienti di BancaStato che hanno stipulato un pacchetto “Classico” o “Premium”. Il risparmio di denaro è dovuto al fatto che Fattura digitale non prevede acquisti di software e relative manutenzioni informatiche. Essendo completamente fruibile online, è sempre accessibile ovunque vi troviate e da qualsiasi dispositivo. Il suo scopo è proprio quello di rendere la “vita bancaria” più semplice e lineare.