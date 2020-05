Spa casalinga, homeworkout, ricette, concorsi: lo Splah e Spa viene a trovarti a casa tua!

RIVERA – Lo Splash e Spa, solitamente animato di vita, di gente che si diverte in piscina, che si allena in palestra, che si rilassa alla SPA, ora è vuoto. Le disposizioni per il Covid hanno costretto alla chiusura e in un comunicato il centro balneare fa sapere che anche a maggio “ rimarrà chiuso in attesa di nuove direttive cantonali”.

Ma non inattivo. “Solitamente eri tu che venivi a trovarci per divertirti e rilassarti con noi, ora che la casa è il posto più sicuro saremo noi a venire da te e a tenerti compagnia”, si legge. E dunque “anche per questo mese abbiamo pensato di farti sentire la nostra vicinanza ed il nostro calore sui nostri canali social con le rubriche La SPA a casa tua, Ricrea Splash e Spa, Ricette Splash e Spa, Homeworkout”.

“La SPA a casa” tua porta “segreti di bellezza e preparazioni casalinghe per prenderti cura del tuo corpo e del tuo spirito”, grazie ai tutorial delle ragazze del centro, il lunedì e il mercoledì.

I giovedi di maggio ci sarà un contest, “Ricrea Splash e Spa”, per vincere degli ingressi. Cosa si dovrà fare? “Ogni giovedì segui le nostre stories di instagram o i nostri post facebook e scopri quale area Splash & Spa dovrai ricreare disegnandola o ricostruendola con i materiali che hai in casa. Fotografa il tuo lavoro, pubblicalo nella tua bacheca o nei commenti sotto il post di facebook e taggaci @splashespa #ricreasplashespa #iorestoacasa #distantimavicini. L’immagine più votata vincerà gli ingressi in palio di quella settimana, il vincitore verrà comunicato il giovedì successi”.

“Ogni sabato Il nostro chef Roberto vi mostrerà passo passo le ricette per creare piatti gustosi”, con “Ricette Splash e Spa”, mentre per chi vuole restare in forma “martedì e venerdì allenati con i video dei nostri istruttori Fit-Center e scarica lo stress della vita casalinga” con Homeworkout.

“Tutti insieme, facendo la nostra parte, riusciremo a superare anche questo momento”, termina il comunicato. Con tanta energia direttamente dallo Splash e Spa!