Melide, parla Schittino: "Col Giubiasco sfida importante ma non decisiva"

*Da Laborsport.com

Il secondo weekend di calcio regionale dopo la sosta invernale è alle porte. In Terza Lega Gruppo 1 i riflettori sono inevitabilmente puntati sul big match tra Melide e Giubiasco, prima e seconda in classifica al momento distanti solo due punti.

Dell’incontro clou della 15esima giornata di Terza Lega ne abbiamo parlato con Andrea Schittino del Melide. “Il Giubiasco – dice a Laborsport – è sicuramente una squadra forte e attrezzata che non mollerà fino alla fine. Tuttavia, penso che ci sono anche altre squadre che possono inserirsi nella lotta alla promozione”.

Lo scontro diretto in programma nel weekend è per definizione quello dei classici ‘sei punti’, ma “tutte le partite valgono tre punti. Sicuramente è un match delicato e importante, ma non direi decisivo. Il campionato è ancora lungo. Come ci prepariamo? Con l’attenzione giusta come facciamo sempre. A Melide ogni partita viene preparata al meglio per portarsi a casa i tre punti, indipendentemente dall’avversario di giornata”.

Schittino sta vivendo la settimana serenamente, “come tutte le altre, né più né meno”. “Dovremo esprimere il nostro rodato gioco e continuare nel nostro percorso di crescita giocando bene a calcio. Dovremo metterci la ‘cattiveria agonistica’ giusta e sono convinto che riusciremo a fare un risultato soddisfacente per poi festeggiare al meglio in buvette”.