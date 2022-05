Il sogno finali a portata di mano, Paradiso "ora viene il bello"

*Da Laborsport.com

PARADISO – Il Paradiso di ‘Nando’ Cocimano ha la calcolatrice in mano. Protagonisti indiscussi del Gruppo 3 di Prima Lega, i “leoni” luganesi si preparano a vivere un finale di stagione tutto da seguire. Al termine della regular season – per dirla con termini hockeistici – mancano quattro giornate. Poi sarà tempo di finali, l’obiettivo minimo prefissato dal club ticinese presieduto da Caggiano. La matematica certezza potrebbe arrivare sabato, in caso di vittoria nel confronto in casa contro l’Eschen Mauren. La capolista, consapevole di avere però quattro match per guadagnare i due punti necessari, non vuole sbagliare.

“La sfida di sabato è una partita importante perché vincendo saremmo matematicamente nei playoff. È vero che ci sono altre quattro partite, ma è ovvio che trovandoci in questa posizione ci piacerebbe vincere per godere di una posizione migliore alle finali”, ci dice il direttore sportivo Stagno.

“Del resto – aggiunge – posso solo dire grazie ai ragazzi perché stanno facendo una stagione incredibile e sopra le aspettative. Avevamo l’obiettivo delle finali e trovarci quasi dentro a quattro turni dal termine è fantastico. La squadra ha dimostrato di essere forte e sono molto fiducioso. Spero di chiudere la pratica già sabato in modo tale da dosare poi forze ed energie per il rush finale”.

“La squadra c’è, lo staff c’è, la società c’è e ha fatto un grande sforzo. I ragazzi lo stanno ripagando alla grande e non vediamo l’ora di scendere in campo”, conclude il DS del Paradiso.