Salvatore Pecoraro: "L'inestimabile valore del volontariato e il ruolo di BancaStato"

BELLINZONA - Ha un valore inestimabile e proprio per questo motivo merita di essere valorizzato e sostenuto al meglio: parliamo del volontariato, linfa vitale di moltissime associazioni sportive che costellano il territorio e che ogni anno ricevono un sostegno tangibile da parte di BancaStato. Ma come si spiega questa particolare vicinanza tra l’istituto cantonale e il mondo associativo ticinese? Ce lo spiega Salvatore Jr. Pecoraro, responsabile marketing di BancaStato.

Che ruolo hanno, secondo lei, le molte società e associazioni presenti in Ticino?

“Svolgono un ruolo molto prezioso. Le realtà associative sono una componente fondamentale della nostra società civile, e la dimostrazione è che ognuno di noi, in una maniera o nell’altra, ha nella sua vita partecipato alle attività di una società o di un’associazione. In Ticino possiamo contare su una moltitudine di simili organizzazioni e grazie ad esse vengono creati preziosissimi momenti di incontro e di aggregazione tra le persone. Momenti grazie ai quali, tra l’altro, è possibile tramandare culture e valori da una generazione all’altra. In tutto questo il concetto di volontariato è centrale ed assume un valore inestimabile”.



Cosa intende per valore inestimabile?

“Talvolta forse siamo abituati a percepire il valore di qualcosa dal suo solo costo monetario. Il cuore pulsante delle società e associazioni di cui parliamo è il volontariato dei suoi membri, continuamente spronati dalla passione per le rispettive attività. È un’attività, quella del volontariato, che è spesso silenziosa e poco appariscente, ma che se dovesse essere monetizzata assumerebbe un grande valore in termini di denaro: basti pensare a quanto dovrebbe spendere un’associazione se dovesse iniziare a pagare tutte le attività svolte a titolo gratuito dai membri. Insomma: il volontariato è importantissimo e non ha prezzo, in tutti i sensi”.

Certo, non ha prezzo: ma le società devono comunque far quadrare i conti, far fronte a costi vivi…

“E non solo: spesso e volentieri questi costi sono anche aumentati con gli anni. In determinati settori si è assistito a una crescita delle attività gestionali e amministrative, le quali, nonostante l’apporto del volontariato dei membri, hanno fatto lievitare le spese operative delle società. Due anni di pandemia non hanno certamente aiutato: in molti casi le attività si sono ridotte all’osso e malgrado ciò i costi vivi e gestionali hanno continuato ad esserci. La pandemia è tra l’alto arrivata in un momento storico in cui gli sponsor sulla piazza avevano tendenzialmente ridotto la loro presenza e la loro disponibilità. Ebbene, anche per questi motivi qui a BancaStato siamo fieri di sostenere il più grande numero possibile di società e associazioni”.

Come si spiega questa vostra particolare sensibilità?

“Il mandato pubblico di BancaStato prevede esplicitamente di operare in maniera sostenibile anche dal profilo sociale, oltre che da quello ambientale. In altre parole, il nostro scopo è anche quello di promuovere gli aspetti sociali: il sostegno a società e associazioni ticinesi rientra dunque molto chiaramente tra i nostri obiettivi. Per meglio adempiere al nostro mandato pubblico da diversi anni abbiamo deciso di riorientare il nostro impegno: siamo passati da “poche e corpose” sponsorizzazioni a “tanti piccoli” sostegni erogati in maniera da raggiungere capillarmente tutto il territorio. Sostegni “piccoli” ma spesso molto preziosi per chi li riceve. Crediamo che questo approccio sia più coerente con la nostra natura di banca cantonale vicina al territorio. Siamo molto felici del lavoro che stiamo facendo e i riscontri che otteniamo ci spronano a migliorarci continuamente”.