Ticinowine, un’estate ricca di eventi per conoscere e gustare i vini ticinesi

MORBIO INFERIORE - La stagione estiva è entrata nel pieno, e Ticinowine promuove i vini del territorio proponendo incontri tra produttori e appassionati. Visite in cantina e degustazioni, come avverrà sabato 16 luglio, quando tra le tra 10:00 e le 18:00, 11 cantine apriranno i battenti per far assaggiare ai visitatori i vini imbottigliati questa primavera.

Oltre a questo, altri 36 eventi andranno a comporre il ricco programma estivo di “Estate in Cantina: per una fresca estate”. Diciassette manifestazioni tutte da scoprire, oltre che su www.cantineaperte.ch, anche sulla piattaforma di Swiss Wine Tour (www.swisswinetour.ch). Questo nuovo progetto vuole incentivare l’enoturismo come forma di scoperta territoriale e si propone anche a chi vuole scoprire i luoghi in maniera ricreativa.

Per i cinefili, e per trascorrere serate diverse dal solito, l’evento “Cinema in Cantina”, giovedì 14 luglio alle cantine Valsangiacomo a Mendrisio, propone la proiezione di “Délicieux - L’altra rivoluzione del 1789: apre il primo ristorante”. Il film sarà riproposto anche nella cornice della Tenuta Castello di Morcote il 30 agosto e l’8 settembre. In entrambe le occasioni ci sarà la possibilità di precedere la visione del film con un aperitivo o specialità enogastronomiche.

L’estate è anche il momento della lettura di svago, e per chi ama il genere giallo, è previsto un abbinamento tutto da vivere il 22 luglio presso la Tenuta San Giorgio a Cassina d’Agno: tra vini dell’azienda e un pic-nic sull’erba, preparato dai cuochi della Corte del vino Ticino; i due autori, Marco Vichi e Leonardo Gori, amici di lunga data nella vita, capita che nei rispettivi romanzi anche i protagonisti incrocino le proprie vite.

Ticinowine non si è dimenticata nemmeno di chi apprezza il vino abbinato alla buona musica e propone, le domeniche 10, 17 e 24 luglio, “Wine Jazz Matinée” alla Corte del vino Ticino di Morbio Inferiore: vino e jazz, un connubio per intenditori a partire dalle 10.30. E ancora, il 29 luglio, una serata enogastronomica diversa da vivere nei vigneti di Corteglia. Organizzata in collaborazione con le aziende vitivinicole Ortelli e Cadenazzi, saranno abbinati ai loro vini salumi nostrani e polletti ruspanti dal collo nero allevati liberi nei vigneti. Gli intenditori li paragonano alla razza più blasonata dei polli di Bresse.

Chi desiderasse trascorrere l’estate 2022 legato al territorio con un po’ di arte e cultura senza dimenticare la parte godereccia, troverà tutte le informazioni e prenotazioni su www.cantineaperte.ch.