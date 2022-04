Valentina Giuliani: i mille modi in cui finisce un amore

I mille modi in cui finisce l’amore

A Zagabria esiste un museo molto particolare, che espone al pubblico gli oggetti donati dai visitatori stessi. Il criterio di scelta degli oggetti è uno solo: devono essere testimoni di una rottura sentimentale. Il museo si chiama infatti “Museo delle relazioni interrotte”, ed è in attività dal 2006, frutto della separazione di due artisti croati che hanno voluto celebrare così la fine del loro amore.

Dal museo al libro

La visita a questo museo ha fatto nascere in Valentina Giuliani, scrittrice e insegnate, l’idea di raccontare i mille modi in cui finisce l’amore. Il libro mette così in scena 13 racconti di rotture, separazioni, addii, a volte tragici o violenti a volte spensierati e leggeri. Donne, e qualche uomo, che raccontano dell’uomo con cui hanno condiviso una parte di vita: chi ormai matura ricorda il primo amore, vissuto in un ’68 pieno di ideali, chi aveva un buco nell’anima che nessuno ha saputo colmare, chi ha abbandonato un uomo che portava la sua tristezza negli occhi, chi cerca di voltare pagina senza ferire chi non ha colpa.

Ogni racconto è accompagnato da un’illustrazione dell’illustratrice zurighese Barbara Fässler che mette su carta lo spirito del testo creando un fil rouge che lega tutto il volume. Un prezioso libretto, quasi un quaderno terapeutico per le pene del cuore che, con una varietà di personaggi, situazioni, luoghi e tempi, ci porta a conoscere mondi diversi nello spazio di poche pagine, frammenti di realtà e umanità in cui ciascuno di noi potrà riconoscere una parte di sé e della propria storia.

Valentina Giuliani, Il museo degli amori perduti, illustrazioni di Barbara Fässler, presentazione di Sergio Roic, collana La Betulla, Armando Dadò editore, 112 pagine, 20 Fr., bit.ly/ilmuseodegliamoriperduti