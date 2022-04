Lugano, un nuovo logo per la AIL Servizi

LUGANO - AIL Servizi rinnova la sua immagine. In occasione del ventennale della sua attività, ha presentato la nuova identità aziendale che l’accompagnerà nei prossimi anni. «La decisione di cambiare logo nasce dalla volontà di confermare gli aspetti identitari di AIL Servizi, ma anche di affiancare ad essi nuovi valori e concetti che questo Consiglio di Amministrazione vuole apportare all’azienda» - afferma l’avv. Enea Petrini, Presidente del CdA in carica da settembre dello scorso anno. «Va in questa direzione, per esempio, la scelta di valorizzare il concetto dei “servizi” esaltandone l’elemento testuale e richiamando una “S” stilizzata accanto al nome dell’azienda. Il nuovo pittogramma racchiude nel logo un concetto di movimento, dinamicità e interconnessione: elementi che caratterizzano il nostro approccio nei confronti del mercato e della clientela». AIL Servizi è un’azienda di proprietà della Città di Lugano attiva nel controllo degli impianti elettrici, nel noleggio di fibre ottiche spente e nella rivendita di strumenti di misurazione per i distributori di acqua, elettricità, gas e calore. «Non escludiamo in futuro – conclude Petrini – di ampliare il nostro raggio d’azione abbracciando nuove attività e mercati. Il rebranding, per noi, rappresenta anche l’apertura verso diverse opportunità di business».