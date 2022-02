Tornano gli Open Day alla SUPSI

MANNO – Dall’8 al 12 marzo la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) apre le porte dei suoi Dipartimenti per presentare l’offerta formativa Bachelor e Master. Dopo due edizioni svolte in modalità virtuale, gli Open Day tornano nel formato originale in presenza.

Cinque giorni di presentazioni per conoscere da vicino i corsi erogati dal Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD), dal Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), dal Dipartimento tecnologie innovative (DTI) e dalla scuola affiliata dell’Accademia Teatro Dimitri (ATD). Un’occasione importante per tutti gli interessati e le interessate per partecipare a presentazioni e workshop, confrontarsi con docenti e studenti, richiedere informazioni e raccogliere materiale sui corsi.

Non mancheranno occasioni per conoscere da vicino gli aspetti pratici e professionalizzanti, che associati a quelli del rigore accademico, caratterizzano la formazione SUPSI. A complemento degli Open Day, il Servizio carriera, esperienza e orientamento è a disposizione per delle consulenze online e in presenza. Le sessioni, gratuite, consentono di pianificare in maniera personalizzata e consapevole il proprio percorso formativo, e ricevere informazioni sull’insieme dei servizi offerti dall’università. È possibile richiedere una consulenza scrivendo a: orientamento@supsi.ch

Per maggiori dettagli è disponibile la pagina www.supsi.ch/go/openday dove è possibile iscriversi e ricevere informazioni di carattere pratico.