Il grande successo della serie del momento 'Squid Game'

COREA – "Squid Game" è il titolo del momento. La serie tv spopola su Netflix ed è al centro di tutti i forum riservati agli appassionati delle serie televisive. La classifica dei 'visti' della piattaforma vede la produzione della Corea del Sud al primo posto. Insomma, tutti stanno guardando Squid Game. O meglio, tutti vorrebbero guardarlo. Ma non a tutti è possibile.

No, perché l'elevato richiesta da tutte le parti del mondo ha sovraccaricato i server di Netflix. Tanto da spingere l'ente sudcoreano SK Broadband a intentare una causa alla piattaforma di streaming più visitata al mondo.

La più vista di sempre?

Sì, 'Squid Game' possiede tutte le caratteristiche e i numeri per diventare la serie più vista di sempre su Netflix. Meglio di Bridgerton, La Casa di Carta e simili. Giusto per intenderci. Il nuovo fenomeno televisivo è un horror-drama distopico suddiviso in nove puntate. Al momento, la versione in lingua italiana non è disponibile. Ma si può guardare con i sottotitoli.

La storia vede un gruppo di 456 persone, simbolo delle comunità più emarginate del Sud Corea, competere per un montepremi di circa 38 milioni di dollari, cimentandosi in mortali giochi tipici dell’infanzia, ideati per il divertimento di pochi ricchi spettatori.

Il successo sui social

Dopo il successo planetario, gli attori coreani Lee Jung-jae e Park Hae-soo hanno aperto dei canali Instagram per rimanere in contatto con la community di fan. Il primo, protagonista assoluto, ha aperto il canale il 2 ottobre e in nemmeno 24 ore ha raggiunto il traguardo del milione di followers.