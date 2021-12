Buzz, ma che fai? L'attore di 'Mamma ho perso l'aereo' aggredisce la fidanzata

NEW YORK – La maggior parte se lo ricorda per aver recitato in ‘Mamma ho perso l’aereo. Ora, più che l’aereo, Devin Ratray (fratello di Kevin nel film), ha decisamente perso la testa. Il 44enne è stato, infatti, denunciato la scorsa settimana dalla fidanzata per violenza domestica, percosse e tentato strangolamento.

Stando al rapporto della polizia, la donna sarebbe stata presa a pugni in faccia nella stanza d’albergo dove i due alloggiavano durante una vacanza, poi lui le avrebbe aperto la bocca con la mano, cercando di strangolarla.