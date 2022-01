In Svizzera per Covid ci sono 660 persone in cure intense

BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera si sono registrati 43'199 casi di Coronavirus. I test effettuati sono stati il che porta a un tasso di positività di 36,4%.

I decessi sono stati 13, dopo i 12 di ieri.

Invece le persone che sono state ricoverate in ospedale sono state 170, ieri erano stati 121. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, in cure intense si contano al momento 660 persone per le conseguenze del Coronavirus. Si tratta del 24,90% dei posti in terapia intensiva attualmente disponibili.

La variante Omicron è responsabile del 93,8% dei casi di Covid in Svizzera, che oggi, contando i positivi, sono in generale 79’773. In quarantena perchè a contatto con loro ci sono invece 51'366 persone.