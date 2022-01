BELLINZONA - In Ticino oggi si contano 1'266 casi di Covid e per fortuna nessun decesso.

Così i totali sono attualmente di 92'158 positivi accertati da inizio pandemia e 1'094 morti.

Per contro aumentano purtroppo le persone ricoverate a causa del Covid, sono adesso 173, dunque 7 in più di ieri. Sale anche il numero di degenti in cure intense, da 15 a 17.