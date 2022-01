BELLINZONA - Nelle ultime 24 ore in Ticino si contano 1'095 casi di Covid. Purtroppo si registrano 4 nuove vittime.

In ospedale invece, e questa è la buona notizia di oggi, ci sono 7 ricoverati in meno rispetto a ieri. Sono attualmente 166, di cui 15 in cure intense (2 in meno rispetto agli ultimi dati diffusi).

I totali sono ora di 93'253 positivi accertati da inizio pandemia e 1'098 morti.