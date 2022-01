Berset mette il turbo. Il Freedom Day potrebbe essere il 16 febbraio

BERNA - Il Freedom Day potrebbe non solo essere realtà ma avere anche una data: 16 febbraio. Stando alla SonntagsZeitung, Alain Berset sarebbe davvero pronto a un piano di aperture col turbo, come viene definito. Sinora si sapeva che probabilmente il 2 febbraio, dunque la prossima settimana, potrebbero essere aboliti quarantene e obbligo di telelavoro. Ma ora sembrerebbe che si vada oltre.

Di quarantene e telelavoro discuterà il Consiglio Federale questa settimana, però Berset vorrebbe proporre anche l'addio al certificato Covid per i ristoranti, le manifestazioni culturali e sportive, i centri fitness e i grandi eventi. Quindi, ci sarebbe lo stop ai sistemi 2G e 3G. E anche le riunioni private non sarebbero più sottoposte a limitazioni.

Per quanto riguarda le mascherine, esse potrebbero rimanere obbligatorie. Gli allentamenti sarebbero poi sottoposti al Cantoni in consultazione e in caso di semaforo verde, il 16 febbraio si passerebbe all'applicazione dopo la riunione del Governo.

Dunque una sorta di Freedom Day, con ritorno all'accesso a ristoranti, manifestazioni culturali e sportive, centri fitness e grandi eventi per tutti, non solo per i vaccinati.

In molti, dall'economia alla politica, stanno chiedendo questo passo a Berna. Negli esperti c'è invece la richiesta di andare cauti, allentando le misure passo per passo. Berset invece sembrerebbe aver messo il turbo.