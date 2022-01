BELLINZONA - Oggi si nota un forte calo dei casi in Ticino: se nei giorni scorsi se ne registravano dai 1'000 in su, anche 1'500, nelle ultime 24 ore sono stati 499. Però le notizie riguardanti morti e ricoveri non sono positive.

Infatti sono morte 4 persone. I totali sono ora di 93'752 positivi accertati da inizio pandemia e 1'102 decessi.

In ospedale ci sono ora 175 pazienti, dunque 9 più di ieri, di cui 14 (uno in meno rispetto a 24 ore fa) in cure intense.