Contagi in Ticino, continua l'andamento altalenante. Meno ricoverati

BELLINZONA - La Svizzera va verso il Freedom Day, il Ticino allenta le misure per le visite negli ospedali e toglie l'obbligo delle mascherine a scuola. Ma nel contempo si continua a monitorare l'andamento della pandemia, con i dati quotidiano dei contagi.

Oggi nel nostro Cantone sono 1'008, il che conferma l'andamento altalenante degli ultimi giorni (ieri erano stati 1'498, due giorni fa 767).

Non ci sono nuovi decessi, con i totali che sono ora di 97'025 positivi accertati da inizio pandemia e 1'103 morti.

In ospedale ci sono 186 pazienti, 3 in meno di ieri, di cui 14 (una in meno di 24 ore fa) in cure intense.