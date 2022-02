In Svizzera oggi ci sono 122'534 persone malate di Covid

BERNA - La pandemia si sta avviando verso la sua fase finale? In moltissimi sono convinti che il Covid stia ormai diventando endemico, anche l'OMS ha parlato di un possibile lungo periodo di tranquillità dopo due anni difficili. E infatti molti stati stanno allentando le misure restrittive.

Nel mentre, le autorità sanitarie tengono sotto controllo i dati. In Svizzera nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 18 persone, contro le 23 di ieri.

I nuovi casi sono invece 36'740 su 104'591 test effettuati, con un tasso di positività del 35,13% (ieri era del 36,8%).

I nuovi ricoveri sono stati 150 (contro i 218 di ieri). Al momento 690 persone sono in cure intense, 16 più di 24 ore fa.

Per quanto concerne i positivi, in isolamento ci sono 122'534 persone, oltre a 64'388 contatti stretti in quarantena.