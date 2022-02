In Svizzera ci sono quasi 130mila positivi. Dopo sei mesi un quarto degli ammalati di Long Covid stanno ancora male

BERNA - In Svizzera nelle ultime 24 ore si sono registrati 26’761 nuovi casi di coronavirus. L'UFSP, nell'aggiormanento quotidiano, ha parlato di 72’021 test effettuati, il che porta a un tasso di positività del 37,2%.

Al momento, i positivi sono 129’758. Essi sono in isolamento. Non ci sono più i contatti stretti in quarantena, la regola è stata modificata la scorsa settimana.

Per quanto concerne i decessi, se ne contano 25 tra ieri e oggi, ieri erano stati 20.

I nuovi ricoveri sono stati invece 190, meno delle 238 di 24 ore fa.

L'UFSP ha riferito della situazione pandemica nel corso della consueta conferenza stampa. Virginie Masserey ha spiegato come i contagi siano stabili ma che ciò che conta è il numero di ricoveri. Restano alti i casi, sono stati definiti stagnanti in alto (e probabilmente non vengono neppure rintracciati tutti).

In cure intense restano però circa 200 persone, la maggior parte di essi colpiti dalla variante Delta, non dalla Omicron come ci si potrebbe aspettare. La maggior parte di essi hanno più di cinquant'anni e non sono vaccinate.

Si è parlato anche del ruolo del Long Covid. I sintomi parrebbero affievolirsi nel corso di sei mesi, ma non per tutti: un quarto dei pazienti continua a stare male e un terzo di chi è affetto da Long Covid ha problemi importanti. Dopo un anno solo un quarto degli ammalati sta ancora male. Le conoscenze sono ancora poche, però e l'UFSP chiede ai medici di famiglia di mettere a disposizione quel che sanno.