Scendono i ricoverati per Covid in Ticino. Casi da una settimana sotto le mille unità

BELLINZONA - Il numero di ricoverati per Covid in Ticino scende di ben 13 unità in 24 ore. Sono notizie decisamente positive dal fronte della pandemia! Al momento restano in ospedale 132 pazienti, anche se purtroppo sale di due unità il numero di coloro che necessitano di cure intense. Si tratta di 12 degenti.

I nuovi casi registrati da ieri sono 818. Ormai da una settimana i contagi sono sotto alle mille unità giornaliere, anche se con andamento un po' altalenante. Il totale è di 102'554 positivi accertati da inizio pandemia.

Si registra purtroppo un decesso, che porta il totale dei morti a 1'108.