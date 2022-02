BELLINZONA - Questa volta non scendono i ricoverati in Ticino, dopo giorni di discese continue. Restano 92, di cui 10 in cure intense (dato, questo sì, in leggera decrescita, di una unità).

Per quel che concerne i contagi, quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 341, un numero basso rispetto all'ultimo periodo.

Si registrano purtroppo 2 decessi.

I totali sono così di 104'799 positivi accertati da inizio pandemia e 1'115 morti.