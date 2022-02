BELLINZONA – Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono registrati 616 nuovi contagi da coronavirus, 90 in meno rispetto a ieri. Cala il numero dei ricoverati. Nel nostro Cantone si registrano 86 pazienti ospedalizzati (-7 rispetto a ieri), di 8 (-2) in terapia intensiva. Un nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore.