BERNA - Continuano a scendere i ricoveri per Covid in Svizzera. Oggi sono infatti addirittura sotto le 100 unità, come non succedeva da molto tempo.

I decessi sono invece stati 10, anche qui un dato in decrescita.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, si attestano a 17'663, numero più o meno stabile da ieri, su 50'220 test, con un tasso di positività del 35,2%.

52’942 persone sono attualmente in isolamento dopo essere risultate positive al Coronavirus.