BELLINZONA - Dieci dimissioni in 72 ore, con i ricoverati per Covid in Ticino che sono ora 56. Continuano dunque a diminuire, un'ottima notizia, che fa seguito a un trend in atto ormai da qualche tempo.

In pratica in una settimana si è passati da 84 a 56. In cure intense restano 8 pazienti.

Nel fine settimana i contagi sono stati 1'372.

Il dato decisamente negativo sono però i 5 decessi.