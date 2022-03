Tornano a salire in modo importante i ricoveri per Covid in Ticino

BELLINZONA - Per due anni la pandemia di Covid ha occupato le preoccupazioni di tutti. Ora la guerra ha spostato il focus di molti e di Coronavirus si parla ben poco, ma i dati ticinesi dicono che in una settimana i ricoverati sono aumentati di 30 unità. Dopo discese importanti, sono in crescita

Oggi sono infatti 86 le persone in ospedale nel nostro Cantone per il virus. Per tre volte nel corso della scorsa settimana si sono visti aumenti, tra venerdì e oggi addirittura di 25 unità.

Non erano così tanti dal 21 febbraio.

In cure intense ci sono 11 persone, anche in questo caso di vede un aumento deciso, di quasi il 100% (5 unità) rispetto a tre giorni fa.