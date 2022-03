Sale il numero di contagi in Ticino. Modenini: "La mascherina rimane fondamentale"

BELLINZONA – Cresce il numero di contagi da coronavirus in Ticino. Il nuovo boom di contagi si è registrato ieri con 2’219 casi positivi e quattro morti dopo il weekend. In linea il bilancio odierno che parla di 958 nuovi casi e un decesso. 85, al momento, le persone ricoverate in ospedale, di cui sette in terapia intensiva.

Colpa ed effetto del carnevale da ‘liberi tutti’? Difficile dirlo, anche se certamente – dati alla mano – il virus ha dimostrato di non essere sparito del tutto e di saper tornar repentinamente.

Numeri, quelli degli ultimi giorni, che preoccupano anche il direttore dell’Associazioni Industrie Ticinesi Stefano Modenini. “Continuate – scrive su Twitter – a utilizzare la mascherina, osservare le regole di distanziamento e rispettare i piani di protezione al lavoro. Il Covid è ancora tra noi e non vogliamo nuove limitazioni e chiusure di attività”.