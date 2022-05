Il Covid ha causato 8,5 milioni di morti indiretti

NEW YORK - Quanti morti sono imputabili al Covid da inizio pandemia? Secondo l'OMS dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 si contano 14,9 milioni di decessi per gli effetti diretti e indiretti del virus.

Gli effetti diretti sono, evidentemente, i morti accertati per Covid: si tratta di 6,4 miliioni. E gli altri? Sono persone il cui decesso è stato registrato per altre cause ma che in realtà è stato dovuto al virus. Al contempo, si contano le morti dovute a cure che non sono state erogate perchè gli ospedali erano sovraccarichi.

Insomma, una cifra impressionante per quel che riguarda gli effetti indiretti. Il Covid ha causato decisamente più vittime in questo senso rispetto a quelli "diretti".

L'OMS inizialmente stimava, quando è comparsa l'epidemia, la metà dei decessi. Il dato riguarda i 194 paesi membri dell'organizzazione.