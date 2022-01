BELLINZONA - I casi di Covid nelle ultime 24 ore sono stati 1'222.

Si registra un nuovo decesso, con i totali che sono ora di 76'419 positivi accertati da inizio pandemia e 1'077 morti.

In ospedale ci sono 176 pazienti, 10 in più rispetto a ieri, di cui 17 (con una diminuzione di 2) in cure intense.