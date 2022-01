Dramma in Coppa Africa: ressa fuori dallo stadio, otto morti

CAMERUN – Tragedia fuori dallo stadio Paul Biya di Yaounde, capitale del Camerun, teatro dell'ottavo di finale di Coppa Africa tra Camerun e Comore. Otto persone sono morte schiacciate nella ressa tra tifosi che si accalcavano per entrare allo stadio. L'incontro si è comunque disputato e ha visto il Camerun imporsi per 2-1.

Il Ministero della Salute ha confermato la tragedia aggiungendo che tra i morti vi è anche un bambino. Un neonato rimasto schiacciato nella folla è invece ricoverato in ospedale. Circa 50 persone sono rimaste ferite nella calca, di cui due con ferite multiple e altrettante con gravi ferite alla testa.

Secondo Eurosport, in migliaia hanno tentato l'ingresso forzato pur non essendo in possesso del certificato covid richiesto per entrare allo stadio.