Chiasso, mascella rotta dopo una rissa a scuola: operato 19enne

CHIASSO – In ospedale con la mascella rotta. Un 19enne apprendista al CPC di Chiasso – riporta Tio – è stato operato all'Inselspital di Berna per ricomporre le fratture alla mascella riportate durante una rissa avvenuta la scorsa settimana nei pressi del Centro Professionale Commerciale. A sferrare i colpi un altro giovane, ex alunno dello stesso istituto. Ignoti, al momento, i motivi all'origine della rissa.

Interpellata dal portale, la polizia ha confermato di essere a conoscenza dei fatti senza aggiungere ulteriori dettagli.