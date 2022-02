Bellinzona, la lite finisce nel sangue: un arresto e un ferito grave

BELLINZONA – Pomeriggio di sangue a Bellinzona, dove – anticipa La Regione – nel pomeriggio di oggi c'è stato un accoltellamento nei pressi di un'officina in Via Zorzi. Secondo quanto riportato dal quotidiano, una violenta lite tra due uomini si è conclusa con un grave ferito da un coltello e l'aggressore in manette. Ignoti, al momento, i motivi della lite.

Gli agenti di polizia hanno sequestrato un coltello con una lama di oltre 20 centimetri. L'uomo fermato è il figlio dei titolari della stazione di servizio in faccia all'officina.