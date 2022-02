Provoca un incidente mortale in contromano, poi scappa a piedi

TRIESTE – Tragedia sull'autostrada RA13 nel tratto tra Monfalcone est e Duino, in direzione Trieste. Un gravissimo impatto tra due auto ha provocato la morte di una donna. Vani i tentativi di soccorso del 118. L'auto della donna era già stata distrutta dalle fiamme.

A causare l'impatto è stata una vettura in contromano, il cui conducente si è poi dato alla fuga a piedi. Lo stesso è stato intercettato dalla Polizia stradale di Gorizia. Ferito lievemente, in stato confusionale e dopo aver camminato per oltre un chilometro, è stato portato all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza del 118 per accertamenti.