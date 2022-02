Mendrisio, fa un incidente ed è positiva all'alcol-test, poliziotta nei guai. Indaga il Ministero pubblico

MENDRISIO – Magistratura e Comando di Polizia Cantonale vogliono vederci chiaro su quanto accaduto martedì sera sull’A2, teatro di un incidente con una poliziotta che stava per entrare in servizio risultata poi positiva all’alcol-test. Sì, perché – riferisce il Corriere del Ticino – non è da escludere che gli inquirenti estandano le indagini anche nei confronti dei colleghi giunti sul posto quella sera.

Il protocollo è stato rispettato o vi è stato un tentativo di chiudere un occhio per alleggerire la posizione della collega? Domande a cui dovrà rispondere l’inchiesta.