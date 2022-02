Sotto questo sole, bello pedalare... E anche guadagnare

LOCARNO - La Città di Locarno, con il sostegno dell’Ufficio Federale dell’Energia e del Fondo Clima Lugano Sud, lancia un nuovo progetto, che si protrarrà sull’arco di due anni, volto a incentivare l’utilizzo della bicicletta. Tra le novità spicca il fatto che sarà la Città stessa a finanziare gli spostamenti dei lavoratori delle proprie aziende, i quali andando al lavoro in bicicletta raccoglieranno dei cosiddetti Bikecoin e potranno guadagnare fino a 40 franchi al mese.

“Il programma d’incentivazione della bicicletta Bikecoin – si legge in una nota del Municipio - è stato sviluppato e proposto in forma sperimentale lo scorso anno a Lugano. A partire dal mese di settembre 2021, la Città di Locarno ha anch’essa aderito al programma, svolgendo un progetto pilota della durata di tre mesi con i collaboratori dell’Amministrazione comunale. L’ottimo tasso di adesione e i risultati ottenuti nella fase pilota (3'800 percorsi tracciati per un totale di 12'000 km), nonché l’alto potenziale della mobilità ciclabile (40%) emerso dal Piano di mobilità aziendale del comprensorio del centro città svolto nel 2019, ha dunque spinto il Municipio a estendere l’iniziativa anche alle altre aziende della città.

La Città premia il tragitto casa-lavoro in bici secondo un nuovo modello

Rispetto alle esperienze precedenti, la Città di Locarno ha deciso di introdurre un nuovo modello d’incentivazione che ha trovato il sostegno anche dell’Ufficio federale dell’energia e del Fondo Clima Lugano Sud. Nel corso di quest’anno e del 2023 verranno organizzate due campagne Bikecoin da aprile ad ottobre. La Città di Locarno metterà a disposizione un budget per premiare direttamente i collaboratori delle singole aziende, che potranno guadagnare fino a 40 franchi al mese. Alle aziende del territorio cittadino verrà chiesta una tariffa d’adesione per sostenere i costi di gestione. Aziende che saranno inoltre libere di valutare se incentivare ulteriormente i propri collaboratori. Tramite l’app Mobalt, i partecipanti tracceranno i propri percorsi con il GPS, raccogliendo punti (Bikecoin) in base al numero di tragitti e ai chilometri effettuati in bicicletta, sia elettrica sia convenzionale, permettendo di generare delle classifiche a livello aziendale e interaziendale.

Strumento di promozione e pianificazione dei percorsi ciclabili

Gli obiettivi del programma Bikecoin sono molteplici: stimolare i collaboratori delle aziende a recarsi in modo sostenibile sul luogo di lavoro tramite un incentivo economico, potendo anche confrontarsi in modo giocoso con i colleghi; dedicare alle aziende un programma di incentivazione, integrabile nella propria politica di mobilità aziendale, finalizzato all’utilizzo della bicicletta e non al semplice acquisto; infine, dotare la Città di uno strumento di promozione e di pianificazione della mobilità ciclabile per i tragitti casa-lavoro, dove le esigenze di trasferimento dall’automobile ad altri mezzi di trasporto sono maggiori, in particolare nelle ore di punta caratterizzate da congestionamenti stradali. Infine, i dati raccolti saranno anonimizzati e utilizzati nell’ambito dell’elaborazione del Masterplan di mobilità ciclabile avviato dalla Regione Energia Verbano lo scorso dicembre, in cui si identificheranno dei percorsi prioritari per gli spostamenti in bicicletta.

Come iscriversi alla campagna 2022

L’iniziativa prenderà avvio con una prima campagna da aprile a ottobre 2022. Si aprirà poi una seconda campagna nella primavera 2023. Le aziende interessate a partecipare o a ricevere ulteriori informazioni, possono annunciarsi all’indirizzo e-mail info@mobalt.ch o chiamare il numero +41 77 453 90 26 entro marzo 2022, ma sarà comunque possibile aderire al progetto anche successivamente”.